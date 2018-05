Geschilderd door een amateur of een meester?

Meester versus amateur.

De signatuur lezen we als H. Mathys. Over de getalenteerde Albert François Mathys vinden we wel heel wat info, maar niet over 'H.'. Dat verwondert niet, omdat dit het werk lijkt van een amateur, wat je min of meer, de foto is onduidelijk, merkt aan de toets. Het is wel vooroorlogs en kan uit het begin van de 20ste eeuw stammen. De waarde is gering: 200 euro of minder. Kunstenaars die niet of amper zijn gerepertorieerd hebben amper waarde.

Hoe zie je of iets door een meesterkunstenaar is geschilderd of door een amateur? Dat leer je zien door overal tableaus te bekijken. Niet alleen in musea waar het betere werk hangt, maar ook op vlooienmarkten waar rommel wordt aangeboden! Kijk goed naar mindere tableaus en je leert het onderscheid maken. Het is altijd mooi meegenomen als je zelf wat tekent of schildert en je zo de moeilijkheidsgraad van een werk kunt inschatten.