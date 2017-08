Geen schilderij maar een prentje

Eerder prent dan schilderij.

Jammer dat ik geen foto zie van de achterzijde. Lezers die me foto's van schilderijen sturen nemen best ook enkele opnames van de achterzijde. Dit is belangrijk voor het bepalen van de authenticiteit en de ouderdom! Ik heb mijn twijfels over dit werk. Pierre Morain was een Franse kunstschilder (1821 - 1893) die gelijkaardige sitllevens van fruit en wild schilderde. Maar ik denk niet dat het hier om een schilderij van hem gaat. Ofwel gaat het om een op doek gekleefde reproductie of een een kopie van een van zijn stillevens. Ook het andere schilderij dat u me stuurde lijkt me een dergelijk geval. Stap er eens mee naar een veilinghuis of bekijk het met de loupe. Misschien merkt u dat het om drukwerk gaat. Sowieso wordt het werk van Morain niet hoog gewaardeerd, een 300 à 400 euro.