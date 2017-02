Gedrukte romantiek.

Wat een mooi antiek theekommetje! Misschien staat er onderaan een merkje op, hoewel dit niet zeker is. Toch weten we ongeveer hoe oud het is. Als je goed kijkt merk je dat het decor niet volledig werd geschilderd. De donkere basisvoorstelling werd gedrukt, met het penseel werd er enkel hier en daar een toets aangebracht. Dit noemen we het ophogen van de voorstelling. Maar het gaat dus om gedrukte keramiek. Je zou denken dat dit een moderne wijze van vervaardigen is. Klopt niet! In de UK waren de keramiekproducenten in de tweede helft van de 18de eeuw bijzonder performant. Het was nu eenmaal het land waar de eerste industriële revolutie plaatsgreep. Daar zetten drie personen de techniek om keramiek sneller en goedkoper te verfraaien met gedrukte decors al rond 1750 op punt. Er was een graveur, John Brooks uit Birmingham, en iemand uit de keramiek; John Sadler uit Liverpool en Robert Hancock die voor de Worcester factory werkte en daar al in 1750 porselein met drukdecors versierde. De techniek is vrij eenvoudig. Je kunt alles zien via de volgende link! http://maatwerktransfers.nl/aanbrengen. Dit theekommetje werd vermoedelijk in ons land of in Frankrijk vervaardigd rond 1840, maar dus op Engelse wijze! Het is heel charment en is het soort oudheden dat eigenlijk wordt ondergewaardeerd. De waarde ligt rond de 15 euro.

