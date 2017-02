Gebakken Art Deco Geweld van Dommisse

Art Deco kat.

Tijdens het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, was men tuk op dit soort snelle dieren. Deze grote kat, lijkt een panter of leeuwin (?) werd geboetseerd door de Belgisch/ Nederlandse beeldhouwer Johannes Dommisse (1878 - 1955) die heel wat typische art deco beeldhouwwerk op zijn naam heeft. Het is wel een serieproduct dat deels met een mal werd geproduceerd in gepatineerde pijpaarde. Daardoor twijfelt u aan het materiaal dat geen plaaster is, maar wit gebakken klei. Het is een fraai stuk en behoorlijk imposant, goed voor een 250 à 300 euro. Dit soort antiek is weer in!