Gearrangeerd huwelijk blijkt unieke antiquiteit.

Dit gearrangeerde huwelijk is inderdaad een exquise antiquiteit die meteen ook de gehele chinoiserie cultuur weerspiegelt. Een 19de eeuwse decorateur vatte het idee op om een Delftse vaas (boven) op een Chinese vaas (onder) te monteren met een sierlijke bronzen armatuur. Veilingmeester Rob Michiels vermoedt dat het om een Parijse fabricatie gaat. In Parijs was dit soort decoratie inderdaad, tot diep in de 20ste eeuw 'top'. Het bijzondere is dat beide vazen uit hetzelfde tijdperk stammen en qua stijl alles met elkaar te maken hebben. Zoals bevestigd door Michiels, zijn de vazen te situeren tussen 1690 en 1720, toen de chinoiseriestijl voor de eerste maal en vogue was in Europa. Niet echt de hele eerste maal natuurlijk, want er werd al Chinees porselein ingevoerd op het einde van de 16de eeuw en vanaf het begin van de 17de eeuw produceerden tal van Nederlandse faiencefabrikanten aardewerk met Chinese decors. En zien we ook de Chinese ornamentiek de Westerse kunst binnensluipen, maar omstreeks 1700 was er een eerste hoogtepunt.

De Chinese vaas onderaan is dus het voorbeeld en werd via een Oostindische Compagnie ingevoerd en diende als inspiratiebron voor de Delftse plateelbakkers die dan de bovenste vaas hebben vervaardigd. Uiteraard in Chinees-Delftse stijl. Je merkt dat het Delfts aardewerk bijzonder goed het Chinese voorbeeld evenaart, zowel qua decor, als qua schilderwijze en kleur. Beide stukken behoorden tot een kaststel dat uit meerdere vazen bestond. Maar in de tweede helft van de 19de eeuw kwam deze lamp tot stand, toen het Orientalisme en de chinoiserie weer in het middelpunt van de belangstelling stonden. Toen heeft iemand twee licht beschadigde vazen verenigd om er deze unieke lamp van te maken. Het resultaat is verbluffend, aldus Rob Michiels die de waarde tussen de 1500 à 2000 euro schat. Wat veel is voor stukken die in oorsprong beschadigd zijn, maar de decoratieve en symbolische uitstraling van deze 'marriage', eigenlijk een gearrangeerd huwelijk, is buitengewoon.