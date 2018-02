Fraaie schets Oude Meester ontdekt

Fraaie schets van Oude Meester.

Van heel wat meesters uit de 19de eeuw zijn vooral de studies mooi. Dit is zo'n voorbeeld. Hier zien we een schets in voorbereiding van een tableau of een onafgewerkt tableau met een heel vlot geschilderd portret. Het is knap geborsteld. Het ziet er vrij 'modern' uit en is zelfs beter dan wat veel hedendaagse schilders presteren. Maar afgewerkt zou het misschien wel net te af zijn en dan zijn directheid zijn verloren. Ik vermoed dat het om een studie gaat van kunstschilder Charles Augustin Wauters of Wouters (Boom, 1811 - Mechelen, 1869) die in Mechelen en Antwerpen studeerde en vervolgens naar Parijs trok waar hij wat raad kreeg van Paul Delaroche en Ary Scheffer. Hij schilderde vooral historische en religieuze composities. Vervolgens reisde hij ook naar Italië. Hij werkte ook in de Sint-Romboutskatedraal te Mechelen en in de Sint-Andreaskerk te Antwerpen. En werd daarna directeur van de Mechelse academie. Het gaat om een vermoeden. Een K van Karel werd vermoedelijk afgeleid van Charles. Indien van Charles Augustin Wauters, dan nog is niet zoveel waard. Het is niet gesigneerd en heel wat 19de eeuwse Oude Meesters zijn best betaalbaar. Een studie van een minder bekende schilder als Wauters is een 250 à 300 euro waard. Maar het is wel een mooi werkje! Het bijhouden waard.