Fijn gepenseelde eendjes van Constant Artz

De eendjes van Artz

De eendjes van Artz zijn een begrip voor liefhebbers van Nederlandse romantiek. Kunstschilder Constant Artz (1870 - 1951), zoon van David Artz, was dol op eendjes.... Hij werd in Parijs geboren, maar zijn ouders keerden al in 1874 terug naar Den Haag dat ook een interessant artistiek centrum was dat in de ban geraakte van het impressionisme. Constant Artz was zelfs bevriend met de vermaarde Willem Maris, maar toch bleef hij onbewogen voor nieuwe trends en schilderde vooral eendjes aan de waterkant en hier en daar nog een landschapje. Artz maakte zowel olieverfjes als aquarellen. De waarde van deze fijn gepenseelde eendjes ligt rond de 600 à 700 euro. Het is best een aardig tableau!