Fifties relikwie

De skay fauteuil: ooit een statussymbool.

Denk nu maar niet dat dit soort zitjes typisch Belgisch zijn. Ze komen gewoon overal voor en gaan min of meer terug op Italiaanse voorbeelden. Ze slopen samen met de eerste televisietoestellen onze woonkamer binnen. Meer nog, eigenlijk zijn het een soort tv-zitjes! Dat was in de late jaren '50 toen het imitatieleder van het merk Skay erg in geraakte, zeker bij Jan Modaal die zich geen lederen zit kon veroorloven. Wel pech voor de rokers, want in zo'n plastiek zit brand je makkelijk een gat! Maar het kan best een Belgische zit zijn, want overal werden dit soort fauteuils gemaakt in kleine ateliers. Ik zou de stof aan de onderzijde zelf vervangen. Het is een leuke zit en een typische fifties icoon, maar dus niet van een bepaald merk of designer. De waarde ligt rond de 100 euro. Is dus design voor de gewone man.