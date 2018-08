Etsen uit Parijs

René Ligeron.

De Parijse kunstenaar René Ligeron (1880 - 1947) is een van de talrijke kunstenaars van het tweede of derde plan. Hij maakte heel wat romantische aquarellen en etsen van de Seinestreek. Zijn werk is traditioneel en romantisch. Enkel zijn gravures in art deco stijl zijn wat interessanter. De waarde van deze etsjes is zeer gering: 15 euro per stuk. Dit soort grafiek was ook vroeger niet echt waardevol en blijft moeilijk verkoopbaar. Je ziet ze wel eens aangeboden worden op Ebay of Tweedehands.