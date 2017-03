Erotische reissouvenir.

Eigenlijk is dit een erotische reissouvenir uit Parijs, de stad die al eeuwen met de liefde wordt geassocieerd. We zien een fraai uitgedoste jonge freule die haar borst betast. Het gaat om een gravure van kunstenaar Louis-Alexandre Boutelou ook Bouteloup geschreven die in 1761 geboren werd en voor 1800 overleed. Men weet wel niet wanneer. Maar het onderwerp werd door hem gegraveerd in 1783. Dit soort prenten werden en masse verkocht in en rond de koffie- en theehuizen van onder meer het Palais Royal, en waren dus destijds al souvenirartikelen. Boutelou maakte een stippelgravure of gravure au piontillé. Hiervoor werd de geverniste metalen etsplaat bewerkt met een roulette, een rad met puntjes, wat resulteerde in een zacht effect. Aan de vlekjes op het papier te zien gaat het al om een latere, 19de eeuwse druk. Hier lijkt geen voddenpapier te zijn gebruikt, maar al papier dat met houtpulp werd verrijkt. U betaalde 50 euro wat een redelijk bedrag is. Door de licht erotische toets is de prent wel iets meer waard, laten we zeggen 100 euro. Zo'n prent is best decoratief. Ik zou de lijst en de passe-partout behouden.