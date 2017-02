Erotische brons van Jef Lambeaux

Erotiek van Jef Lambeaux.

De vermaarde Antwerpse beeldhouwer Jef Lambeaux (1852 - 1908) leerde het vak in een atelier waar boegbeelden van schepen werden gesneden. Hij studeerde in Antwerpen, Brussel en Parijs en reisde ook behoorlijk wat rond. Hij werd een van de tenoren van de romantiek en was goed in het vastleggen van de beweging. Hij heeft niet alleen de Brabo-fontein op de Grote Markt van Antwerpen ontworpen, maar ook de vermaarde bas-reliëf van "De menselijke driften" in het Jubelspark. Lambeaux boetseerde heel wat worstelaar of dergelijke faunen in erotische posities. Goed bekeken is dit pure erotische kunst uit de late 19de eeuw. De waarde ligt rond de 2000 euro.