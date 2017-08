Enig idee van de ouderdom en waarde van deze tekeningen?

Antieke tekeningen.

De juiste ouderdom bepalen is moeilijk. Afgaande op het papier lijken ze me eerder vroeg 19de eeuw. De stijl doet ook een beetje Empire-achtig aan. Gene idee of het ontwerpjes zijn of een soort kopies van archeologische vondsten. Ze kunnen dus gemaakt zijn naar een antiek voorbeeld. Ze zijn dus niet noodzakelijk Antwerps. Overal waren er anno 1820 kunstenaars die dit soort werk konden leveren. Ze zijn best decoratief. De waarde ligt rond de 80 à 100 euro voor de twee. Een leuke vondst!