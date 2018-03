Enig idee hoe oud deze antieke bureaulamp is?

Vooroorlogse bureaulamp.

Tot omstreeks 1914 bleven heel wat gebruiksvoorwerpen hun 19de eeuwse stijl behouden. Zo ook deze antieke bureaulamp. De gehele structuur, de voet, schuifstaaf en het greepje bovenaan, verwijzen nog helemaal naar de 19de eeuwse olielamp die voorzien was van een brander en een oliereservoir. Soms werden deze petroleumlampen later verbouwd om als electrische lamp te worden gebruikt. Deze lamp lijkt me van Franse makelij en stamt wellicht uit de jaren '20. Het is dus een antieke bureaulamp. De waarde ligt rond de 200 à 250 euro. Een leuke vondst!