Een werkje van een vergeten kunstenaar

Louise Pepersack, vergeten kunstenaar uit Brussel.

Louis Pepersack werd in 1889 in Brussel geboren en overleed er in 1986. Ze was een late roeping, want volgde pas in 1940 les aan de academie en debuteerde pas na haar vijftigste. Louis Pepersack had een voorkeur voor figuren, interieurs en landschappen. Ze ontwikkelde wel een heel eigen grafische stijl. Ze leefde een tijdje in Frankrijk en had een overzichtsexpo in het Paleis voor Schone Kunsten van Charleroi en exposeerde nu en dan in de Brusselse galerie Cheval de Verre. Dit grafisch werk is typisch voor haar stijl. De waarde ligt rond de 60 euro.