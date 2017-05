Een waardevolle vaas van Emile Gallé?

De meester van de art nouveau: Emile Gallé

Deze vaas brengt ons bij de vermaarde Franse glaskunstenaar Emile Gallé (1846-1904), die een cruciale rol speelde in het succes van de art nouveaustijl. Emile Gallé werd geboren in Nancy, waar zijn vader een porseleinhandel had. Zijn vader startte al een atelier op waar faience werd beschilderd en waar de jonge Emile aan de slag ging. Later bouwde hij een eigen faienceatelier uit. En nog later startte hij ook de productie op van glaswerk en meubilair. Als ontwerper werd Gallé bijzonder geïnspireerd door de natuur. Het spreekt van zelf dat hij opleefde met de art nouveaustijl die vanaf 1890 doorbrak. Zijn zwierige composities van takken en bloemen vertaalde hij zowel in keramiek, glas als meubilair. Daarvoor ontwikkelde hij eigen technieken die vervolgens heel wat andere kunstenaars en ondernemers hebben geïnspireerd. Hij etste de vazen, opgebouwd uit verschillende lagen gekleurd glas, met zuren waardoor de onderliggende lagen tevoorschijn komen. We hebben de foto's van deze vaas laten zien aan de antiquairs Dan Kotek en Brigitte Dupire, beiden gespecialiseerd in 20ste eeuwse kunst. De vaas geeft hen een goede indruk, maar de sterk glanzende patina doet even twijfelen. Misschien werd deze mooie vaas hersteld en voorzien van een vernislaag. Normaal zijn deze vazen minder glanzend. Indien authentiek en intact, dan ligt de waarde rond de 1500 euro.