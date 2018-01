Een vooroorlogse VSL relikwie

Een VSL relikwie.

Het glas en kristal van Val Saint Lambert blijft gezocht en heeft ook iets bijzonder. Onze beroemdste kristalfabriek produceerde ook gewoon glas. Lang niet alles werd geslepen, VSL produceerde ook geperstglas of persglas, zeker voor de keuken en de tafel, zoals voor deze kaasstolp. Deze leuke vooroorlogse kaasstolp van geperst glas is een aardig verzamelobject waarvoor je in de handel een 60 euro zal ophoesten. Hangt er van af waar je die natuurlijk op de kop tikt, in een speciaalzaak is zoiets, terecht, duurder, bij de brocanteur op de vlooienmarkt wellicht niet. Echt iets om dagelijks te gebruiken.