Een vooroorlogse bronzen 'kop'

Beeldhouwer Victor Demanet.

Dit is een mooie 'kop' van de Belgische beeldhouwer Victor Joseph Ghislain Demanet (Givet, 1895 - Elsene, 1964). Demanet ontwierp ook medailles en genoot zijn opleiding aan de academie van Namen, onder meer bij Désiré Hubin. Tijdens zijn dienstplicht ontdekte hij in Brussel het werk van Constantin Meunier. Demanet verbleef vaak in Parijs waar hij objecten zocht voor de antiekzaak van zijn ouders! Vanaf 1926 woonde en werkte hij in Brussel. Zijn stijl stond onder invloed van Rodin en Meunier. Demanet ontwierp ook tal van borstbeeld en standbeelden. Zijn persoonlijk werk is vrij gezocht en haalt op veilingen aardige prijzen. Een dergelijke buste schatten we op een 400 euro.