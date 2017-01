Een vergeten reissouvenir van Leopold II

Reissouvenir van Leopold II.

Dit is wellicht een reissouvenir van Leopold II die in 1860 naar het Nabije Oosten reisde en vermoedelijk ook naar Jerusalem trok, waar dit soort kruisen veel voorkomende reissouvenirs waren. In dit deel van de wereld is men tuk op meubels en objecten versierd met parelmoer. Het kruisje zal uit 1860 stammen, maar werd vermoedelijk inde jaren '20 of '30 voorzien van een sokkel in art deco stijl. De waarde van deze merkwaardige reissouvenir van Leopold II ligt rond de 300 euro.