Kongo-souvenir

Wat een grappige souvenir! Het bordje kan best nog vooroorlogs zijn en stond misschien wel ooit op een missietentoonstelling. Het is in ieder geval vervaardigd uit verboden materiaal: ivoor. Er werd flink wat ivoor voor aangewend in combinatie met een tropisch hout. De waarde van dit curiosum is een 200 euro. Het is best decoratief en behoorlijk nostalgisch!