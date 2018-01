Een stukje art nouveau van de bovenste plank

Art Nouveau pareltje

Dit kleinood in pure art nouveaustijl werd in het prille begin van de 20ste eeuw vervaardigd in het porseleinatelier van Haviland te Limoges in Frankrijk. Het bedrijf Haviland, gesticht in 1842 door de Amerikaan David Haviland, is nog steeds een toonaangevende porseleinproducent. Omstreeks 1904 werkte de Franse beeldhouwer Léopold Savine (1861 - 1934) samen met Haviland. Savine ontwierp ook sculpturen voor tal van bronsgieterijen. Maar dus ook beeldhouwwerk, plastieken, voor Haviland, waaronder deze prachtige nachtblaker. Ik vermoed dat het een soort kaarsenhouder is. De hagedis komt veel voor in de art nouveau. Dit is toch een zeldzaam stukje antiek van hoge kwaliteit. In de gespecialiseerde handel zal je daar al snel een 450 euro voor ophoesten. We wijzen er hier ook graag op dat art nouveau best wat mag worden geherwaardeerd, want na een heropleving eind vorige eeuw, zijn de prijzen eerder gedaald. Jammer, want de art nouveaustijl was een echt hoogtepunt, dezer voor de decoratieve kunsten. Kijk maar naar deze parel!