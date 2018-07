Adeline Acart

De Gentse kunstenares Adeline Acart (Gent, 1874 - Lovendegem, 1961) was een leerlinge van J. Goudry en F. Willaert en studeerde aan de Gentse academie bij Jean Delvin en George Minne. Ze had een voorkeur voor kerkinterieurs en interieurs van mooie burgerhuizen. Haar werken ogen vrij klassiek en intiem. Ze was ook actief als lerares in Eeklo. We schatten uw aquarel op een 75 euro en het kerkinterieur (olie op doek) op 100 euro.