Een souvenir uit de fifties

Italiaanse kitsch met charme.

Op het eerste zicht zou ik dit vroeger hebben afgedaan als een kitscherige prul uit Italië. Nu bekijk ik het anders. Deze schaal stamt uit de jaren '50 en werd vermoedelijk als een stukje decoratie verkocht, wie weet in een souvenirwinkel. Het is natuurlijk kitsch en geen grote keramiekkunst. Maar toch heeft de pottenbakker er iets origineel van gemaakt, want aan de basis van deze schaal ligt de renaissance majolica uit Montelupo. Het decor gaat dus terug op voorbeelden uit de prille 16de eeuw. De pottenbakker heeft er een vlotte interpretatie van gemaakt die best geslaagd is en als je goed kijkt ook behoorlijk decoratief is. Je moet wel weten dat de Italiaanse keramiekkunstenaars tot de besten van de hele wereld behoren, ook nu nog. In de jaren '50, '60 en '70 waren er heel wat ateliers die zelfs puike avantgarde keramiek maakten. Maar om te overleven produceerden ze ook voor de grote markt en de touristische sector. Dit is dus zo'n tussenproduct met een artistieke toets, maar geen top. Wel leuk als trouvaille en goed voor een 20 euro.