Een scheepsportret van Vernier

Een scheepsportret van marineschilder Jules Vernier.

Voor heel wat kunstenaars spraken schepen tot de verbeelding. Al in de zestiende en zeventiende eeuw werden prachtige marines geschilderd. Deze traditie bloeide tot in de 20ste eeuw. Met de naam Vernier zijn er meerdere marineschilders, zoals Emile Louis Vernier (1829-1887). Maar vermoedelijk betreft het hier een werk van Jules Vernier (1862-1937) die hier een stoomboot op doek heeft vereeuwigd. Een echt scheepsportret is het ook weer niet, want dan zou het schip beter zichtbaar zijn, alsook de naam van het vaartuig. De waarde van dit werk ligt rond de 600 à 750 euro.