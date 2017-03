Een schattige Pierrot

Pierrot.

De kleine clown Pierrot was heel populair tijdens het interbellum en werd door vele beeldhouwers in steen of brons vereeuwigd. Maar Pierrot is al veel langer populair en komen we al in de 18de eeuw tegen als een van de figuren van de Commedia dell'Arte, als Pedrolino. Denken we ook maar aan het beroemde schilderij van Watteau. Deze bronzen Pierrot stamt uit de jaren '30 en kan best van Franse makelij zijn. De Pierrot stond op een marmeren sokkeltje of maakte deel uit van een grotere voorstelling bedoeld als een garnituur voor een kast of schouw. Maar het is op zich een leuk verzamelobject. Pierrots zijn nog steeds gezocht. De waarde van dit bronzen hebbeding schatten we op een 200 euro.