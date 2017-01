Een prachtige renaissancetafel voor een prikje!

Vorstelijke renaissancetafel.

Dit is een koopje! Want het is een prachtige tafel in renaissancestijl. Ik vermoed dat de tafel 19de eeuws is en van Italiaanse makelij is. Maar het is niet zeker neo-renaissance doch een soort renaissance getint neoclassicisme van misschien rond 1840. Ik zou het meubel moeten zien om zeker te zijn van deze datering. De poten zijn gesculpteerd in notelaar. De tafel gaat uiteraard terug op Romeinse voorbeelden die herontdekt werden in de renaissance. De Romeinen hadden al dergelijke tafels in marmer en wellicht ook in hout. Ook de opbouw leunt eerder aan bij de architectuur dan bij de meubelkunst. Het is een prachtige tafel met een waarde. Indien 17de eeuws, zou de tafel een hogere waarde hebben, maar bij dit soort meubels kijken we minstens zoveel naar de decoratieve waarde. En het valt op dat dan het prijsverschil tussen 17de en 19de eeuw minder speelt dan vroeger. Voor zo'n tafel tel je al snel 1500 à 2000 euro of meer neer. Jammer genoeg kan ik het blad niet goed zien, maar ik vermoed wel dat het net zo oud is. De schoonheid van het blad speelt zeker een rol en kan de waarde verhogen of verlagen. Een koopje dus!