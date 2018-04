Een prachtige kraakschotel vol boeddhistische symbolen

Wat een prachtige Kraakschotel!

Deze fraaie porseleinen schotel werd ooit via een Portugees of Nederlands schip naar het Westen verscheept. De Portugezen waren de eersten die al in de zestiende eeuw dergelijk Mingporselein naar Europa brachten. Het gaat inderdaad om Mingporselein, vervaardigd onder keizer Wanli (1573-1619). Eind zestiende eeuw begonnen ook de Nederlanders schepen naar het Oosten te sturen, voornamelijk om specerijen te kopen, maar ze brachten ook porselein mee. In het begin beconcurreerden de kooplui van Amsterdam en Zeeland elkaar. In 1602 wist de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt hen te verenigen in de "Verenigde Oost-Indische Compagnie" die in 1602 het levenslicht zag. Maar al in 1602 werd er in Middelburg een buitgemaakt schip, de San Jago, geveild, met heel wat blauwwit porselein aan boord. In de volgende jaren bereikten verschillende grote partijen Chinees porselein Nederland.

Kraakporselein.

Men heeft het dan niet zelden over "Kraakporselein". Deze naam werd al destijds gebruikt en werd ontleend aan de benaming van de handelsschepen, de "carraca" waarmee de Portugezen vaarden. Daardoor worden dit soort borden ook Kraakschotels genoemd. Dit Kraakporselein werd in de porseleinfabrieken van Jingdezhen vervaardigd en heeft een heel specifieke beschildering. Ook deze schotel heeft de typische in panelen verdeelde rand en een gekartelde boord. Op de randen herkennen we Daoistische en Boeddhistische symbolen. Ook de haas, de perzik, de kraanvogels, de oievaar, de schildpad en de kalebas komen veel voor. Typische zijn ook de meandermotieven rond de spiegel. let wel, niet alle Wanli-porselein is echt zeldzaam. Dergelijke prachtige schotels komen relatief veel voor. Hier is wel het formaat vrij bijzonder. De meeste schotels hebben een diamater van ongeveer 36 centimeter, dit exemplaar meet 50 cm. Het formaat verhoogt de waarde. Indien in goede staat ligt de waarde tussen de 1500 en 2000 euro. Let wel, schotels met zeldzamere afbeeldingen op de spiegel, hebben een veel hogere waarde. Wie van dit soort porselein houdt raden we aan om enkele Nederlandse musea te bezoeken, zoals het Zeeuws Museum in Middelburg. Deze stad speelde overigens een belangrijke rol bij de handel op het Oosten. (www.zeeuwsmuseum.nl)