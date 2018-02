Een pareltje Nederlands erfgoed

De evenveeltjespan: dit is Nederlands erfgoed.

In heel wat Nederlandse musea zult u dit soort pannetjes zien, op schilderijen of in historische keukens; Of bij de antiquair, want de evenveeltjespan is een gezocht verzamelobject. We kennen onderhand wel allemaal de poffertjes, de kleine pannekoekjes die ondertussen ook bij ons zijn ingeburgerd geraakt. Welnu dit is daarvan de voorloper. Het is een evenveeltjespan om op het vuur schattige koekjes te bakken met leuke vormpjes. De naam ligt voor de hand, in elk vormpje kan dezelfde hoeveelheid beslag. Zodat niemand aan tafel moet redetwisten: alle koekjes zijn even volumineus. Deze evenveeltjespan, ook 'schielijkpan' of 'lekkerpan' genoemd, stamt uit de 19de eeuw. De waarde ligt rond de 200 à 225 euro. Wat een mooi object!