Een parel uit de Gouden Eeuw?

Een echte Peter Molyn of niet?

Leuk te lezen dat er nog mensen zijn die op impulsieve wijze antiek kopen en verzamelen! Deze tekening ziet er mooi uit en oogt vrij 17de-eeuws. Maar is het ook een werkje van kunstenaar Pieter Molyn?Om daar zeker van te zijn moet je de tekening grondig laten onderzoeken door een expert. Je kan je ook wenden tot bijvoorbeeld het Frans Halsmuseum in Haarlem, de stad waar Molyn ooit heeft gewerkt.

Pieter Molyn (1595 - 1661) werd in Londen geboren maar kwam in Nederland terecht. Tussen 1616 en 1627 was hij bijvoorbeeld actief in Delft. Hij is bekend als schilder en graveur en leidde ook verschillende beroemde kunstenaars op, zoals Gerard ter Borch de Oudere en de Jongere. Hij had ook een zoon die schilderde... De tekening sluit qua stijl aan bij zijn oeuvre en ook de handtekening wijst in deze richting. En toch ben ik er niet zeker van. Zo werd hier papier gebruikt dat eerder in de 19de eeuw thuishoort. Daar wijst althans de foxing op, de bruine vlekken. Een originele tekening kan wel 2000 à 3000 euro opbrengen. Maar ga eerst even te rade bij een veilinghuis of museum, want wie weet is het niet een soort replica uit de 19de eeuw toen de kunst uit de Gouden Eeuw werd herontdekt.