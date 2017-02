Een parel uit de art nouveau van Daum

Daum uit Nancy: het neusje van de zalm!

Wat een prachtige vazen uit het atelier van Daum, naast Gallé was dit rond 1900 het atelier in Nancy waar prachtig art nouveaglas werd geproduceerd. De gebroeders Daum, Auguste en Antonin, richtten in 1890 een glasmanufactuur op die tot nu wereldwijd toonaangevend is, want Daum is nog steeds een begrip. Omstreeks 1900 produceerden ze art nouveauglas in deze stijl, een beetje à la Emile Gallé die toen de grote naam was, maar al in 1904 overleed en de plaats voor hen ruimde. Daum werd een begrip en het bedrijf vernieuwde zich ook steeds, tot nu! Daum produceerde dus ook in andere naoorlogse stijlen. Deze vazen zijn mooi en een goede 100 jaar oud. Een koppel is zeldzaam, want doorgaans worden dit soort stellen gescheiden door breuk of vererving. Verschillende elementen bepalen de waarde. Uiteraard de staat. Ik ga er van uit dat ze intact zijn,want glazen voorwerpen kunnen quasi niet worden gerestaureerd en dalen fel in waarde door beschadigingen. Maar ook de kleur en de voorstelling spelen een rol. Zo worden vazen die kleurrijke zijn doorgaans meer geapprecieerd. Deze vazen zijn wat somber getint en daardoor iets moeilijker verkoopbaar. Maar een voorzichtige schatting voor het paar ligt rond de 2300 à 2750 euro.

Boeken van Tiny Esveld.

Wie belangstelling heeft voor art nouveau en art deco glas raden we aan om uit te kijken naar de pruike publicaties van antiquair Tiny Esveld uit Brasschaat. Ze heeft tal van interessante boeken op haar naam, waarin ze ook uitleg geeft over technieken en vervalsingen. Zo is er het boek "Glass made transparant" of "Daum Art Deco Glass". Je kunt deze boeken inkijken en bestellen via haar site: tinyesveld.com.