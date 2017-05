Antieke muziekstandaard.

Dit is geen muziekkandelaar, maar een muziekstandaard. Maar ik geef toe dat een muziekkandelaar wel leuk klinkt! Deze muziekstandaard van mahoniehout in zgn. Louis Philippestijl kan Frans of Belgisch zijn en werd in het midden van de 19de eeuw gemaakt. De waarde ligt rond 200 euro. Het is een mooi object!