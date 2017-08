Een Mechels bureau, ooit een statussymbool.

Mocht ik museumconservator zijn van een volkskundemuseum of een designmuseum, dan zou ik wel aandacht hebben voor dit soort Mechelse meubels. Want designmusea doen nu een beetje aan volksverlakkerij en laten ons nooit echt zien in welk interieur onze nabije voorouders woonden. Je ziet altijd maar designinterieurtjes die uit meubelcatalogie lijken geplukt te zijn, maar zelden de echte interieurs. Het grootste deel van de burgerij had van die Mechelse meubels in neo-renaissancestijl in huis. En een dokter, notaris of advokaat had ook zo'n imposant eiken bureau dat destijds een statussymbool was. Dus zijn meubels en objecten ook vanuit socio-historische hoek best interessant om te bestuderen. Dit bureau zou dus samen met boekenkasten in Mechelse stijl, deel kunnen uitmaken van zo'n typisch kantoor van voor de oorlog. De waarde van het meubel ligt rond de 250 à 300 euro.