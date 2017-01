Een lampadaire uit de 18de eeuw!

Een 18de eeuwse lampadaire?

Je en nee. Natuurlijk geen lampadaire uit de 18de eeuw, maar enkel een Delftse vaas van rond 1780. De antiquair maakte van een dekselpot, waarvan het deksel wel verloren zal zijn geweest, een lampvoet. Dit is niet uitzonderlijk, vroeger werd dit heel veel gedaan. Tal van antieke potten kregen een nieuw leven toebedeeld als lampvoet. De vaas is dus echt antiek Delfts aardewerk en maakte deel uit van een kaststel, een stel potten dat bovenop een kast te pronk stond. Het is dus handbeschilderd aardewerk. De waarde? Zo'n vaas tik je tegenwoordig op de kop voor een 100 à 120 euro. Let op, destijds was het een heus statussymbool! En de vaas is ook niet mis, een leuk stukje antiek.