Een lamp van Tapio Wirkkala?

Glas van de beroemde Fin Tapio Wirkkala.

De Finse designer en beeldhouwer Tapio Wirkkala (1915 - 1985) ontwierp heel wat, tot en met bankbiljetten! Maar hij was zeer actief voor het glasbedrijf Iittala waarvoor hij dergelijke lampen ontwierp. Maar hij ontwierp ook heel wat tafelglas dat ook nu weer heel populair is. Deze lamp is niet de typische Wirkkala lamp. De kap wel, de voet niet. Het is makkelijker om een klassieke lamp van Wirkkala naar waarde te schatten. Om helemaal zeker te zijn zou je de lamp moeten zien, want een huwelijk van twee verschillende onderdelen is altijd mogelijk. Het is sowieso een mooie lamp goed voor een basiswaarde van 1500 euro. Maar indien volledig Wirkkala, dan ligt de waarde hoger. Een mooi stuk vintagedesign!