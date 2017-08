Een koppel van anderhalve eeuw oud.

Het klopt echt: dit koppeltje kandelaars 'leeft' geruim anderhalve eeuw samen. Bovendien werden ze amper gebruikt, want ik merk amper slijtage op. Ze werden rond 1850 gegoten in wat je de Louis Philippestijl zou kunnen noemen, door een traditionele kopergieter. Ze werden ook op aloude wijze vervaardigd uit twee delen, stam en voet, samengehouden door een staaf. In de achttiende eeuw werden de meeste kandelaars op dezelfde wijze vervaardigd. Ze komen wellicht uit een atelier dat al vele deccenia actief was. Later in de 19de eeuw doken er nieuwe productiemethodes op. Wat is nu de waarde? Veel doorsnee kandelaars worden tegenwoordig laag geprijsd. Voor dit onafscheidelijke koppeltje denk ik aan een 30 à 40 euro.