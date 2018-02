Een jardinière brengt een tuintje op tafel

Een tuintje op tafel: de jardinière

Door uw bloembakje krijg ik een leuke inval voor een doctoraatsthesis over bijvoorbeeld 'bloemen op tafel'. Want op tafel hebben er altijd bloemen gestaan. Die zie je al op de muurschilderingen van Pompeii. En natuurlijk op de schilderijen uit de vijftiende en vooral zestiende en zeventiende eeuw. En toch associëren we de bloemen op tafel vooral met de 18de, 19de en 20ste eeuw, toen de jardinière ten tonele verscheen. Een bloemenbakje dat eigenlijk een miniatuurtuin laat zien. Ga er maar van uit dat er rond de keuze van de bloemen op tafel ook een hele symboliek hangt. Dus voel je meteen dat er daar stof in zit voor een hele studie met tentoonstelling! Maar nu terug naar uw jardinière van rond de eeuwwsisseling, van omstreeks 1900. Inderdaad een koperen bakje is niet ideaal, hoewel.... normaal zit er een zinken bankje in. Maar het is dus zo'n miniatuurtuintje dat op tafel stond, of op een of ander buffet. De waarde? Deze jardinière is vrij grof van makelij. Ik zou de waarde niet hoger schatten dan een 100 à 120 euro.