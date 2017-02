Een hakbijl uit Congo

Deze bijl is sinds minstens vier generaties in het bezit van onze familie. Mijn (bet-?)overgrootvader zou die gekregen hebben van één van de twee wiens standbeeld op de dijk van Blankenberge staat (Lippens - De Bruyne).

Mijn moeder zou graag weten uit welke streek van Congo deze bijl afkomstig is en wat de waarde ervan is. Ze heeft een zuster die jarenlang missiewerk in Congo heeft gedaan, maar deze kon de bijl ook niet thuiswijzen. Waarschijnlijk is het een ceremonieel wapen en geen werktuig of echt wapen.