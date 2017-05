Een haantje uit Gien

Faience uit Gien.

Dit leuke bord versierd met het 'décor de coq et pivoines' komt uit de faiencerie van Gien, die nog steeds actief is. Want ook nu nog blijkt het serviesgoed van Gien populair. Gien ligt op een 100 kilometer van Parijs aan de Loire in het departement van de Loiret. Het bedrijf werd in 1821 gesticht door de Britse ondernemer Thomas Hall. In die tijd waren de Britten toonaangevend inzake de productie van serviesgoed. De Engelsen beheersten ook die markt. Na 1825 merken we dat er meer en meer Britten bedrijven gaan oprichten op het Continent. De faiencerie van Gien ging al snel opbloeien met de productie van serviesgoed. Dit bordje met een transfer drukdecor is daar een mooi voorbeeld van. Het decor de coq et pivoines was heel lang in productie, van 1875 tot 1960. Dit bordje lijkt me vooroorlogs. Dit servies is redelijk gezocht. Op Ebay wordt zoiets tot 20 euro verkocht. Maar ik denk dat je hier zo'n bordje op de rommelmarkt vindt voor 3 à 4 euro.