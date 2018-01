Fifties icoon.

Deze vaas is typisch voor de jaren '50 productie van de beroemde Belgische kristalfabriek, Val Saint Lambert. In die tijd werkte de uit Murano afkomstige glasblazers Antonio en Guido Bon voor VSL en maakten dergelijke -zware- vazen. In de catalogus van 1956 staan gelijkaardige stukken. De waarde van deze mooie fifties icoon ligt rond de 150 à 200 euro. Dat is inderdaad niet prijzig!