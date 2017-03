Een Engelse kast voor een prikje

Engelse kast voor een prikje.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen Engelse kast, maar wel een meubel in Engelse stijl, vermoedelijk van net voor de oorlog. De kast kan hier zijn gemaakt. Het is eigenlijk best een leuk en toch ietwat decoratief meubel, maar niet antiek. De stijl is 18de eeuws, maar het meubel dus amper een 60 à 70 jaar oud. De waarde is zeer gering, omdat net dit soort meubels amper in trek is. De brocanteur geeft er amper meer dan 50 euro voor. In de handel ga er je een 100 à 120 euro voor neertellen. Dus is dit goedkoper dan 'Ikea'!