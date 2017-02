Een echte Degas of niet?

Degas of niet?

De Franse kunstenaar Edgar Degas (1834 - 1917) verwierf inderdaad wereldfaam met zijn danseuses, ook met de in was uitgevoerde versie die later, na zijn dood, in brons werd vereeuwigd. Maar daar heeft uw pendule niet meteen iets van doen. Iemand heeft de danseresjes van uw pendule opgewaardeerd tot ontwerpen van Degas door er gewoon zijn naam op te schrijven en er onder te kleven. Met Degas heeft dit dus niets te maken. De waarde van zo'n romantische pendule van rond 1890 ligt rond de 250 à 300 euro.