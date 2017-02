Een danseresje uit de Dolle Jaren Twintig

Een danseresje uit Napels.

We kunnen de signatuur lezen als Guido Cacciapuoti (Napels, 1892 - Milaan, 1953) een Italiaanse beeldhouwer die vooral tijdens het interbellum modellen boetseerde voor de brons- en keramiekindustrie. Hij was gespecialiseerd in elegante dametjes en dieren. Hij werkte trouwens vooral voor het familiebedrijf Cacciapuoti in Napels dat allerlei keramisch siergoed op de markt bracht. Maar dit figuurtje is beter van kwaliteit. Het gaat om biscuit porselein, dus ongeglazuurd porselein dat een beetje marmer moet nabootsen. De waarde van deze elegante deerne ligt rond de 400 euro.