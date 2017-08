Een clown van Jespers.

De Antwerpse kunstenaar Floris Jespers (Borgerhout, 1889 - Antwerpen 1965) maakte naam met zijn schilderijen en grafisch werk. Hij ontwerp ook muurschilderingen en cartons voor tapijten. Hij verwierf vooral naam met zijn achterglasschilderingen, zijn églomisés, vooral van clowns. Sommige zijn ronduit schitterend en halen op veilingen hoge bedragen, tot 20 à 30.000 euro. Floris Jespers werkte lang en veel. Hij ontwikkelde diverse stijlen met een expressionistische inslag. In de beginjaren 20 neigde hij naar het kubisme en de abstractie. Ook deze werken zijn gezocht en vrij zeldzaam. In de jaren '50 nam hij een tweede elan met zijn kongolese doeken, waarvoor hij naar Congo reisde. Deze uitgesproken ritmische werken zijn van een wisselende kwaliteit, sommige zijn best mooi en interessant. Deze clown mist een beetje de verve van de mooie églomisé clowns en spreekt minder tot de verbeelding. De waarde ligt dus wat lager, rond de 1500 euro. Je kunt zoiets altijd aanbieden aan een Antwerps veilinghuis waar de experten het werk best nog beter zullen kunnen situeren.