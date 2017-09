Trekpaard van Ernest Bastin.

Het ontwerp van dit trekpaard werd geboetseerd door beeldhouwer Ernest Bastin (°1865) die werkte tot in het begin van de 20ste eeuw. Hij was een autodidact die toch wat lessen volgde aan de academisch van Brussel en Schaarbeek. Ernest Bastin is vooral bekend als animalier, want hij heeft heel wat dieren geboetseerd, maar ook borstbeelden. Dit bronzen trekpaard is een 500 euro waard.