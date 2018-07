Lam Gods tegel.

Deze terra cotta tegel stelt het Lam Gods voor, er staat dus 'Ecce Agnus Dei' op.

Op de keerzijde staan initialen. Daarvan is de foto echter te onscherp waardoor ik er weinig extra uitleg over kan geven. Het gaat om een creatie uit de neogotiek. Het ziet er dus niet middeleeuws uit. Dergelijke plafondtegels hebben wel ooit bestaan. De waarde is gering: 25 à 30 euro. Het is toch een mooi en uniek verzamelobject.