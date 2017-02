Een antieke parfumdoos uit Parijs

Oriza Legrand.

Dit mooie kistje, misschien wel bestemd voor een paar kostbare stukken zeep, komt uit de parfumerie Oriza Legrand. Het betreft een zeer oud parfumhuis dat in 1720 opgestart werd door parfumier Fargeon die het later overliet aan ene Louis Legrand. De naam Oriza slaat op de rijstpoeder waarmee men destijds cosmetische poeders maakte. Het bedrijf werd groot in de tweede helft van de 19de eeuw en startte toen een grote fabriek op, te zien op het vignet, aan de rand van Parijs, in Levallois-Perret, en een nieuwe winkel op de Boulevard de la Madeleine. Het bedrijf stopte zijn activiteiten in 1940 maar werd ik 2012 heropgestart en heeft nu een winkel op 18 rue St-Augustin te Parijs. Deze laat 19de eeuwse doos is een verzamelobject, goed voor een 20 euro.