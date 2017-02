Een antiek portret van een voorname dame

18de eeuws portret.

We hebben ook de achterzijde kunnen bekijken en stelden vast dat het portret op een antiek eikenhouten paneeltje werd geschilderd. Het stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de eerste helft van de 18de eeuw. De tafel en de pot zijn nog uitgevoerd in late Lodewijk XIV-stijl. Het portret heeft dus nog iets zeventiende-eeuws en straalt nog niet de ongedwongenheid uit van de latere portretten uit de 18de eeuw. Het kan van Nederlandse herkomst zijn. Zonder signatuur is de herkomst niet zo makkelijk te achterhalen. Een handelaar of collectioneur van antieke portretten kan hier misschien iets meer over kwijt. Wat is nu de waarde van zo'n anoniem portret. Als basiswaarde stellen we een 750 euro voorop, maar dit kan meer zijn, mochten we iets te weten komen over de herkomst. Let evenwel op dat de klassieke schilderkunst tegenwoordig minder in trek is dan vroeger, wat de prijzen naar beneden drukt. Het is mooi, maar niet echt top. Kijk bijvoorbeeld naar de handen die toch ietwat minder goed werden uitgewerkt. Niets is trouwens zo moeilijk als het schilderen van handen, met de juiste houding en proportie ten opzichte van de rest van een lichaam. Dit is trouwens de reden waarom veel moderne kunstenaars handen en gezichten verstoppen: te moeilijk!