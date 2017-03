Dit is tegenwoordig onverkoopbaar!

Met zo'n antwoord jaag je je lezers weg. Begrijpelijk en toch moeten we een eerlijk antwoord geven, want deze lezer is heus niet alleen. Velen erven dit soort meubels die ze trachten te slijten aan een brocanteur of opkoper. Maar de opkopers zijn er niet meer die deze rustieke meubels willen. Misschien gratis, maar ze geven er geen cent voor. Waarom? Omdat meubels, zelfs antieke, moeilijk te verkopen zijn. Iedereen heeft een huis vol ingemaakte kasten. Behalve een tafel, een paar stoelen en een bank, vallen er in de meeste huizen amper kasten te bespeuren. Bovendien is er ook geen belangstelling voor dergelijk rustiek meubilair van voor of na de oorlog. Het gaat om meubels in neostijl, maar dan wel al een beetje een zwakke afspiegeling van het genre. Akkoord het gaat grotendeels om handwerk en de details werden weldegelijk door een vakman gesculpteerd. Dat kostte destijds flink wat centen. Deze eetkamer was een prestigieus ensemble voor een middenklasser. Maar nu heeft niemand er belangstelling voor, waardoor dit soort meubels veel goedkoper zijn dan IKEA-kasten. Er was ook een tijd dat die meubels werden uitgevoerd, naar het schijnt, naar Polen en Rusland. Maar ook daar is er nu nog amper belangstelling voor. De Kringloop lijkt het enige alternatief. Maar doe geen moeite om brocanteurs op te bellen, die wellicht wel enige belangstelling hebben voor de kleine opschik van glas en porselein.