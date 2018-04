Dit is nu eens een echt antieke koffiemolen.

Oudste koffiemolen.

De koffie komt in oorsprong uit de regio Ethiopië - Soedan en verspreidde zich in de loop van de middeleeuwen naar het Nabije en Midden- Oosten. Maar de koffie werd bij ons pas vrij laat populair. In de 17de eeuw was het een excusief drankje voor rijkelui. In die tijd werden de bonen in een vijzel fijn gestampt. In de 18de eeuw brak de koffie door bij alle lagen van de bevolking en in de 19de eeuw werd het dé drank van het gehele volk. De meeste koffiemolens zijn dus jong, laat 19de of begin 20ste eeuw. Maar de koffiemolen bestond al vroeger. Er waren de lange cilindervormige molens uit het Midden-Oosten. Maar dit model is typisch van bij ons. Hier zien we een heel oude, 18de eeuwse koffiemolen uit Nederland. Het hoeft geen betoog dat dit soort molens zeldzaam en extra waardevol is. Kan je dus niet vergelijken het soort koffiemolens uit grootmoederstijd die je op de rommelmarkt vindt. De waarde van deze antieke molen ligt rond de 500 à 600 euro.