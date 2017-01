De Zeeslag in de Straat van Messina.

Deze prenten van de Antwerpse graveur Frans Huys (1522 - 1562) laten ons de beroemde Zeeslag in de Straat van Messina zien, in 1552 - 1553, waarbij de Turkse vloot de stad Reggio beschoot en in vlammen zette. Huys maakte heel wat prenten naar tekeningen van Pieter Bruegel de Oude. Maar ik denk niet dat het om een antiek uitgave gaat. De waarde is eerder decoratief.