Deze wassen koppen zijn best luguber én waardevol

Wassen hoofden.

Deze wassen beelden passen perfect in een rariteitenkabinet! Ze zijn voldoende ongewoon en ogen best luguber. Ze lijken ook al van een zekere leeftijd. Vooral de blanke man is indrukwekkend. Over dit soort rariteiten vind je niet makkelijk vergelijkingsmateriaal omdat zoiets toch maar zelden op de markt komt. Maar ik kan me inbeelden dat er zeker liefhebbers voor zijn. Afgaande op de decoratieve (!) waarde schat ik de blanke kop op een 950 à 1000 euro en de zwarte op een 500 euro. Maar het kan best zijn dat ze meer opbrengen op een internetveiling.